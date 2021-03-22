Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. Президент поблагодарил представителей фармацевтических компаний - производителей вакцин.

"Ваши усилия, эффективная деятельность наших научно-исследовательских учреждений, всей отечественной системы здравоохранения позволили нам стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией", - сказал он в ходе совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции.

Путин также отметил, что необходимо во что бы то ни стало добиться формирования коллективного иммунитета от коронавируса. По его словам, для этого необходимо вакцинировать не менее 60% взрослого населения. На сегодняшний день оба компонента вакцины от COVID-19 получили 4,3 млн россиян, сказал Путин.

Сам президент намерен вакцинироваться завтра.