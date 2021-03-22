Видеотрансляция: Путин проводит совещание по вакцинам от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции по вопросам наращивания производства вакцин от коронавируса. В обсуждении принимают участие разработчики и производители препаратов для вакцинации от COVID-19.

"Совещание будет все в открытом режиме. Важное сегодня мероприятие", - заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На мероприятии ожидается выступление главы Минпромторга Дениса Мантурова - его доклад посвящен расширению производства вакцин. Также глава Минздрава Михаил Мурашко расскажет о ходе вакцинации граждан. Ожидаются также выступления председателя совета директоров "Р-Фарма" Алексея Репика, гендиректора "Биокада" Дмитрия Морозова и председателя совета директоров "Фармстандарта" Виктора Харитонина. Кроме того, в совещании примут участие руководитель Научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, гендиректор Центра "Вектор" Ринат Максютов и руководитель Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.

Ранее, глава государства отметил, что отечественные вакцины наиболее безопасные и эффективные в мире. "Мы по праву гордимся нашими учеными, разработчиками этих медицинских препаратов, без которых, как говорят специалисты не только в России, но и в мире, с ковидом справиться будет невозможно", - заявил российский лидер, выступая на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". Уровень защиты, которые дают российские препараты - 91,6 процента, при этом не было зафиксировано ни одного тяжелого побочного эффекта, в отличие от иностранных вакцин, подчеркнул президент.

Отметим, что к маю в России планируется произвести более 50 млн комплектов доз вакцинных препаратов от COVID-19, а за первое полугодие - 88 млн доз.