Россия наращивает производство вакцины от коронавируса

22 марта ожидается запуск производства промышленных партий вакцины "Спутник V" еще на одной производственной площадке - компанией "Р-Фарм" в Ярославле. В то же время РФПИ активно продвигает международные проекты по трансферу технологии выпуска нашей вакцины в Европе и Азии.

К маю в России планируется произвести более 50 миллионов комплектов доз вакцинных препаратов от COVID-19, а за первое полугодие - 88 миллионов доз. Речь идет не только о "Спутнике V", производство которого расширяется, на этот раз благодаря запуску технологической линии в Ярославле. Также в ближайшие дни стартует выпуск вакцины "КовиВак" от Научного центра имени Чумакова. Все это вместе с выпуском третьего нашего препарата - "ЭпиВакКороны" должно обеспечить ускорение темпов вакцинации россиян.

В то же время интерес к "Спутнику V" продолжает расти и в Европе, и на других континентах. За последние дни нашу вакцину зарегистрировали Филиппины, Камерун и Республика Сейшельские Острова. А Черногория, которая уже начала проводить вакцинацию, сообщила, что хотела бы закупить дополнительное количество вакцины. Сейчас "Спутник V" готовы применять уже в 54 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Ясно, что для обеспечения зарубежных поставок такого беспрецедентного объема необходимо активно осуществлять трансфер технологии производства вакцины с партнерами в разных странах. Активно продолжаются переговоры по поводу выпуска вакцины в Италии, также достигнута договоренность со Словакией.

В пятницу стало известно, что РФПИ заключил соглашение с компанией Stelis Biopharma (подразделение фармгиганта Strides Group) о производстве "Спутника V" в Индии. Речь идет о выпуске 200 миллионов доз препарата в год. Стоит отметить, что Strides - одна из ведущих мировых фармкомпаний со штаб-квартирой в Индии и производствами, расположенными не только в Индии, но также в Сингапуре, Италии, Кении и США. Производимые ею лекарства поставляются более чем в 100 стран мира. Основатель Strides Group Арун Кумар назвал российскую вакцину "одной из самых эффективных, имеющихся на рынке".

Как ранее заявляли в РФПИ, предполагается, что трансфер технологии по производству "Спутника V" на зарубежные площадки позволит выполнять обязательства по экспортным поставкам препарата. В России вакцинация будет продолжаться вакциной, производимой внутри страны.

Также в конце прошлой недели несколько разрядилась крайне напряженная ситуация с вакциной AstraZeneca. И европейский регулятор ЕМА (Европейское Агентство по лекарственным средствам), и ВОЗ провели расследование случаев тромбоза у некоторых привитых и заявили, что польза от применения вакцины намного превышает риски. Большинство европейских стран вакцинацию возобновили.