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22.03.2021 18:12
Рубрика: Общество

Названа причина гибели леопардов, выпущенных в дикую природу в Сочи

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Ученые завершили расследование причин гибели самок Лабы и Виктории, выпущенных в естественную среду обитания в рамках реализации программы по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.

Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда".
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У погибшей Лабы отмечены необычная анемия и критическая степень истощения. Как отметили в Институте проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН, причиной недоедания леопарда могла стать неспособности выдержать конкуренцию с другими хищниками, в том числе медведями.

"Ухудшающим фактором могло также выступить выпуск зверя в неподходящий для этого климатический сезон - раннюю осень (леопардам проще добыть корм поздней весной и летом), - говорится в сообщении. - Период начала осени - основной нажировочный период у хищников и требует дополнительных энергетических затрат организма. Усугубили ситуацию и низкие, вплоть до легких заморозков, температуры".

Диагноз, подтвержденный результатами вскрытия, проведенным Московским зоопарком, гласит, что самка леопарда Виктория умерла от значительного истощения на фоне хронического бронхита и колита. По мнению ученых, подобное состояние, могло развиться у зверя из-за недополучения корма и ненакопления жира в качестве энергетического ресурса.

Самок леопарда выпустили из Кавказского заповедника в Сочи. Кстати, в районе места выпуска Лабы - на горе Ахцархва - кормовая база в избытке: там обитают благородный олень, кавказский тур, серна, косуля, кабан и зубр, а в месте находки трупа хищника за неделю до этого наблюдали 14 оленей, 54 тура и 15 серн.

Напомним, Лаба погибла в октябре 2020 года, а Викторию нашли мертвой в январе 2018-го.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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