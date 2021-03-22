Ущерб от водной блокады Крыма предварительно оценили в триллион рублей

Предварительно подсчитанный объем материального ущерба от перекрытия Украиной Северо-Крымского канала превысил один триллион рублей. Об этом "РГ" сообщил первый вице-спикер Госсовета РК, глава рабочей группы по анализу ущерба Ефим Фикс.

По его словам, итоговая сумма значительно превысит ту, "которая очевидна уже сегодня".

- 24 марта у нас будет заседание рабочей группы вместе со спикером Госсовета Владимиром Константиновым, и на этом заседании мы еще раз проанализируем все позиции, - пояснил парламентарий. - Возможно, появятся новые детали, которые повлияют на конечную сумму ущерба.

После завершения подсчета окончательного объема ущерба крымские власти подготовят иски в российские и международные суды.

- Также мы обратились к специалистам в области уголовного права, чтобы они помогли нам подготовить необходимые документы для дальнейшей передачи в правоохранительные органы, - рассказал Фикс. - Есть совершенно конкретные люди, которые принимали решение о перекрытии Северо-Крымского канала и в публичной плоскости объявляли об этом, давали команды и так далее. К примеру, их действия можно квалифицировать как акт международного терроризма (статья 361 УК РФ).

Ранее вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что власти республики подготовят официальное обращение в ООН из-за водной блокады, устроенной полуострову Украиной. А глава РК Сергей Аксенов сегодня выразил уверенность, что водная блокада - это "акт государственного терроризма, попытка геноцида населения полуострова".

- Организаторы и вдохновители этого теракта не уйдут от ответственности, - отметил он. - К сожалению, ни ООН, якобы пекущаяся о сохранении водных ресурсов и доступе к ним населения планеты, ни табуны так называемых правозащитников в упор не замечают того, что творит преступная киевская власть. Не сомневаюсь, что мы прорвем водную блокаду так же, как прорвали все остальные блокады.

Напомним, Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Правительство России подготовило комплексный план обеспечения надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей. В частности, 18 марта запущены в эксплуатацию две из 11 скважин Бештерек-Зуйского водозабора, который к июлю даст Симферополю дополнительно 22 тысячи кубометров воды в сутки.