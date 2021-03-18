В Крыму запустили первые две скважины для нового водовода Симферополя

На Бештерек-Зуйском водозаборе запущены в эксплуатацию первые две из 11 скважин, которые начали подавать воду для крымской столицы. Полностью водозабор производительностью 22 тысячи кубометров воды в сутки будет введен в эксплуатацию в течение двух месяцев.

- Водовод построен в рекордные сроки, - сообщил на церемонии торжественного пуска вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов. - При отведенных согласно проекта 15 месяцах на его сооружение, работая круглосуточно в три смены, водозабор построили за три месяца.

Большая часть водовода протяженностью 19 километров уже проложена и смонтирована. Это две нитки трубопровода по 500 миллиметров каждая. Обустроены фундаменты и обвязка камер переключения водоподачи. В целом строительные работы завершены на 70 процентов. Остаются в основном вспомогательные составляющие проекта, рекультивация и постепенный ввод в эксплуатацию самих артезианских скважин. Воду будут добывать с глубины до 500 метров.

- Первые две скважины позволят обеспечить качественной водой до 25 тысяч жителей Симферополя, - уточнил министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов. - Когда водовод выйдет на проектную мощность, он будет подавать в город 22 тысячи кубометров, что обеспечит питьевой водой около 100 тысяч человек.

Команду на ввод в эксплуатацию первых скважин дал глава Крыма Сергей Аксенов, следивший за церемонией по видеоконференцсвязи.

- Запускайте водозабор, огонь! - скомандовал Аксенов. - Выполнили качественно, я благодарю строителей и поздравляю всех крымчан с годовщиной Крымской весны.

С 15 марта Симферополь начал получать на 10-12 тысяч кубометров воды в сутки больше. Таким образом, суточное водопотребление крымской столицы сегодня доведено до 90-92 тысяч метров кубических. До введения ограничений в начале сентября минувшего года Симферополь потреблял в обычном режиме 150-160 тысяч кубометров воды в сутки. Сегодня основным источником водоснабжения самого большого города республики являются подземные водоносные горизонты. Водохранилища естественного стока полуостров пополнились в январе - феврале, но этих запасов недостаточно, чтобы отказаться от нормированной водоподачи. Стоимость Бештерек-Зуйского водозабора оценивается в 1 миллиард 371 миллион рублей. Всего же правительство РФ выделяет на решение проблем бесперебойного водообеспечения полуострова 50 миллиардов рублей. Ведется поиск новых источников пресной воды, проектируются станции опреснения морской воды. Первая из них, как ожидается, будет построена в окрестностях Ялты.

Сегодня же в окрестностях Севастополя будет торжественно запущен новый водозабор на реке Бельбек.