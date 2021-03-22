В Крыму вынесен приговор виновным в смерти двух детей в многоэтажке

Железнодорожный районный суд Симферополя вынес приговор предпринимателю и его партнеру, виновным в трагедии в многоэтажном жилом доме осенью 2019 года. Коммерсанты обработали нежилое помещение на первом этаже здания ядовитым препаратом, пары которого привели к смерти двух детей.

Напомним, многодетная мама вызвала скорую помощь, когда у трех ее детей резко ухудшилось состояние здоровья. Но когда приехали врачи, 10-месячный ребенок уже скончался, а еще двоих детей - восьмилетнюю девочку и пятилетнего мальчика - срочно доставили в больницу. Но спасти удалось лишь мать и сына.

Чтобы выяснить причину трагедии, следователи назначили несколько химических и судебно-медицинских экспертиз. Рассматривались все возможные версии, приоритетной из которых стало отравление веществом неясной этиологии, которая в итоге и подтвердилась.

Перед произошедшим индивидуальный предприниматель арендовал нежилое помещение на первом этаже дома по улице Ларионова. И коммерсант точно знал, что перекрытия между этажами не герметичны и соединены вентиляционными отверстиями.

- Для истребления насекомых предприниматель решил провести дезинфекцию помещения, купив для этого специальный препарат, - рассказали подробности в СК. - Препарат он передал знакомому, который разложил химические таблетки в помещении и закрыл вход в него. Взаимодействуя с воздухом, препарат выделил ядовитый газ фосфин, который проник в квартиру на втором этаже дома. В результате воздействия ядовитого газа отравились женщина и трое ее детей, двое из которых скончались.

Предпринимателям инкриминировали нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности отравление и смерть людей (часть 2 статьи 236 УК РФ). Ведь подсудимые не только грубо нарушили инструкцию по применению опасного инсектицида, но и не выставили рядом со своим помещением никаких знаков и аншлагов, предупреждающих местных жителей о дезинсекции.

Приговором суда обвиняемые признаны виновными в инкриминируемых преступлениях и приговорены к трем годам и двум с половиной годам в колонии-поселении. Также предприниматели полностью выплатили пострадавшей семье 3,1 миллиона рублей в качестве компенсации за гибель детей. Поэтому производство по искам потерпевших прекращено.