Стартовали продажи "убийцы" УАЗа из Китая

В Китае стартовали продажи первого пикапа бренда Wuling, образованного General Motors и местной SAIC. Zhengtu, что в переводе на английский звучит как Journey, оказался дешевле, чем ожидалось.

Цена на базовую версию исполнения, оснащённую двумя передними подушками безопасности, ABS, кондиционером, мультимедиа с сенсорным дисплеем 8 дюймов, составляет 58 800 юаней (чуть больше 670 000 рублей).

Доступно чуть более богатое исполнение за 62 800 юаней (716 000 рублей), в котором есть салон из экокожи, зеркала с электроприводом, ЭУР, датчики парковки и встроенная онлайн навигация.

На момент приёма заказов пикап стоил на 10 тысяч дороже в обеих комплектациях, причём тогда покупателей "пугали" тем, что с началом "живых" продаж цены увеличатся на 5-6 тысяч юаней.

Фото: Пресс-служба Wuling.

Wuling Zhengtu оснащён безальтернативной парой из 99-сильного "атмосферника" объёмом 1.5 литра и 5-ступенчатой "механикой". Привод - только на задние колёса.

Несмотря на то, что "китаец" уступает УАЗ "Пикап" (от 989 000 рублей) по габаритам, он имеет больший размер грузовой площадки: 2000 х 1520 мм против 1375 х 1500 мм. Грузоподъёмность Zhengtu не уточняется.

Интересно, что Wuling позиционирует Zhengtu не только как утилитарный пикап для перевозки грузов, но и как автомобиль, ориентированный на молодую аудиторию и тех, кто ведёт активный образ жизни.