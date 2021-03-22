В Совфеде объяснили, почему Байден отказался от диалога с Путиным

США нечего сказать, президент Джо Байден просто боится прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным и потому уклоняется от общения с ним, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Одно дело - перед камерой на весь мир заявить, что наш президент такой-то и такой-то, а другое дело - говорить это в лицо", - отметил сенатор в беседе с RT. Он сомневается, что Байден осмелился бы повторить свою фразу о президенте РФ.

"Я думаю, что он боится этой встречи. Американцы просто перешли к другому уровню международных отношений. Можно заочно оскорбить кого-то, но в личной беседе они это сделать опасаются", - полагает Владимир Джабаров.

При этом он подчеркнул, что Россия открыта к переговорам и "чем больше Байден будет прятаться, тем слабее выглядят его позиции".

Напомним, 18 марта Владимир Путин предложил своему американскому коллеге пообщаться онлайн, однако в США не поддержали эту инициативу.