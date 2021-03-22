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22.03.2021 12:34
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen назвал цены на "футбольный" Polo для России

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

В начале февраля российский офис Volkswagen анонсировал выход на российский рынок Polo в новой спецверсии Football Edition, посвящённой Евро-2020.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Volkswagen Polo Football Edition создан на базе комплектации Status и доукомплектован опциями пакета "Медиа" - салонными ковриками с логотипом "Евро-2020", камерой заднего вида, мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем и шестью динамиками, а также передним центральным подлокотником и USB-разъёмами для задних пассажиров.

В дополнение к этому покупатель получит презенты для фаната: рюкзак, шарф болельщика, грим и игрушечного медведя в униформе болельщика.

Внешние отличия новинки заключаются в шильдике с названием спецверсии на крышке багажника и наличии накладок на пороги.

Цена на Volkswagen Polo Football Edition со 110-сильным 1.6 MPI в паре с 5-ступенчатой МКП составляет 1 129 900 рублей, лифтбек с этим же двигателем, но в паре с 6-ступенчатой трансмиссией DSG, - 1 179 900 рублей. Купить "футбольный" Polo с турбомотором 1.4 TSI мощностью 125 л.с. и 7-ступенчатым "роботом" можно за 1 227 900 рублей.

Продажи Volkswagen Polo Football Edition начнутся в апреле 2021 года.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
#Volkswagen