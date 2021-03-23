АвтоВАЗ представил мультимедиа Lada EnjoY Pro, но продолжил "интриговать"

EnjoY Pro имеет диагональ тачскрина 8 дюймов и поддерживает "Яндекс.Авто", Apple CarPlay и Android Auto, предоставляя выбор пользователю той системы, к которой он привык.

Загрузка операционной системы начинается после того, как нажимается кнопка открывания двери на брелоке. Завершение работы системы происходит после того, как выключается зажигание и открывается дверь с водительской стороны.

Новая мультимедиа понимает голосовые команды и поддерживает технологию объёмного звучания.

"Звук Lada EnjoY Pro был настроен с учетом архитектуры и объёма салона каждой модели Lada, в которой он будет использоваться, - рассказали на АвтоВАЗе. - Уникальные алгоритмы распределения звука в пространстве создают эффект концертного зала".

Приятное нововведение - камера заднего вида с динамическими линиями разметки.

Какие модели получат EnjoY Pro и когда начнутся их продажи, сообщат позднее. Ранее "РГ" рассказывала, что дилеры Lada начали получать Vesta с новой мультимедиа, цена опции - 28 000 рублей.