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18.03.2021 11:42
Рубрика: Российский автопром

Покупатель проболтался о сроках начала продаж Vesta с новой мультимедиа

Текст: Константин Руссов

Павел Мосунов, купивший универсал Lada Vesta SW Cross, поделился фотографией салона: автомобиль оснащён мультимедийной системой нового образца с сервисами "Яндекс.Авто". Как такое возможно, если АвтоВАЗ не давал официального старта продаж моделей в таких комплектациях?

Фото: www.facebook.com/groups/787766714915566
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Павел Мосунов в комментариях под фотографией сообщил, что старт продаж Lada Vesta с новой мультимедиа намечен на середину апреля, а ему "просто повезло".

Если прочесть остальные комментарии, то можно сделать вывод: дилеры действительно предлагают ММС нового образца, и цена соответствует той, которая называлась ранее, - 28 000 рублей.

Также "РГ" публиковала видео, в котором демонстрируется интерфейс ММС с "Яндекс.Авто" и её работа.

Напомним, с 15 марта автомобили Lada подорожали в среднем на 2%. Цена на Lada Vesta седан начинается от 713 900 рублей, универсал Vesta SW стоит от 861 900 рублей.

#Lada