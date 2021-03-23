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23.03.2021 06:05
Рубрика: В мире

Число погибших при стрельбе в Колорадо увеличилось до 10 человек

Фото: AP Photo/Joe Mahoney Фото: AP Photo/Joe Mahoney
Фото: AP Photo/Joe Mahoney

Жертвами злоумышленника, открывшего огонь по покупателям в супермаркете в штате Колорадо, стали десять человек. Погиб и сотрудник полиции. Предполагаемого стрелка задержали, сообщает ТАСС.

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Трагедия разыгралась в американском городе Боулдер. Американские СМИ показали видео с места события. На кадрах видно, как из торговой точки под названием King Soopers двое полицейских выводят мужчину в наручниках и с окровавленной ногой. К тому моменту злоумышленник уже успел осуществить свой преступный замысел.

Президент США Джо Байден проинформирован о случившемся. Это единственный комментарий Белого дома.

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