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23.03.2021 19:08
Рубрика: ПДД

Глава МВД утвердил новый регламент экзамена на водительские прав

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В России с 1 апреля изменятся правила сдачи экзамена на водительские права, соответствующий регламент утвердил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Фото: iStock
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Согласно новым правилам, кандидаты в водители больше не будут сдавать "площадку" как отдельный экзамен. Умение управлять автомобилем будут проверять сразу на дороге. Не коснется это нововведение только мотоциклистов и водителей мопедов.

Также изменился перечень ошибок на экзамене. Их поделили на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам. Грубые ошибки, сразу прекращающие экзамен, вынесли в отдельной блок. Так, основанием для прекращения проведения практического экзамена станет ситуация, когда кандидат не пристегнет ремень безопасности.

Кроме того, на экзамене в машине сможет присутствовать третий человек - представитель автошколы и общественных объединений либо ожидающий своей очереди другой экзаменуемый. Предполагается, что это повысит прозрачность экзамена и разрешит спорные ситуации.