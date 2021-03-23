Глава МВД утвердил новый регламент экзамена на водительские прав

В России с 1 апреля изменятся правила сдачи экзамена на водительские права, соответствующий регламент утвердил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Согласно новым правилам, кандидаты в водители больше не будут сдавать "площадку" как отдельный экзамен. Умение управлять автомобилем будут проверять сразу на дороге. Не коснется это нововведение только мотоциклистов и водителей мопедов.

Также изменился перечень ошибок на экзамене. Их поделили на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам. Грубые ошибки, сразу прекращающие экзамен, вынесли в отдельной блок. Так, основанием для прекращения проведения практического экзамена станет ситуация, когда кандидат не пристегнет ремень безопасности.

Кроме того, на экзамене в машине сможет присутствовать третий человек - представитель автошколы и общественных объединений либо ожидающий своей очереди другой экзаменуемый. Предполагается, что это повысит прозрачность экзамена и разрешит спорные ситуации.