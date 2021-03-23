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23.03.2021 12:00
Рубрика: Легковые авто

Great Wall будет выпускать "китайские УАЗы" под брендом Tank

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Страсть компании Great Wall к созданию суббрендов безгранична: к имеющимся Hover, Haval, Wey, Euler, GMW в скором времени добавится новый - Tank. Под ним будут выпускать внедорожники.

Фото: Пресс-служба FAW.
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Летом 2020 года Great Wall представила Wey Tank 300 - рамный внедорожник длиной 4.5 метра, созданный на шасси Haval H9.

Модель как-то не вписывалась в концепцию суббренда Wey, под которым китайцы выпускают дорогие кроссоверы, ориентированные на преуспевающих клиентов. Эту нелогичность решили исправить, выделив Tank в самостоятельный лейбл, который будет отвечать за утилитарные внедорожники.

Китайские СМИ уже опубликовали фото Tank 300 с новым шильдиком, на который Great Wall оформила права и получила соответствующий патент. Больше подробностей может появится во время премьеры "новинки" на апрельском мотор-шоу в Шанхае.

Под брендом Tank, как ожидается, будет выпущено несколько моделей внедорожников, который сохранят чисельную концепцию нейминга.

Фото: www.autohome.com.cn