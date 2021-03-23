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Киану Ривз сыграет главную роль в экранизации своего комикса BRZRKR

Новости
    23.03.2021, 12:50
Текст:   Олег Усков

Предсказуемо, но все равно приятно: Киану Ривз сыграет главную роль в адаптации только что вышедшего брутального комикса BRZRKR, для которого он сам придумал сюжет. Кроме того, актер выступит сопродюсером фильма.

Фото: Предоставлено компанией "Каро Премьер"
В Warner отказались выпускать режиссерскую версию "Отряда самоубийц"

Как передает Deadline, экранизация готовится для вездесущего Netflix. Причем в развернутом виде - у проекта также будет и аниме-спин-офф, где Ривз поработает на озвучке.

Первый выпуск комикса вышел 3 марта и уже разошелся впечатляющим тиражом 615 000 экземпляров.

Речь там про 80 000-летнего проклятого бессмертного воина-полубога, ныне работающего на правительство США. Которое применяет его "излишне жестких и опасных операций".

Сроки и остальной каст пока не называются.

Киану только что закончил сниматься в четвертой "Матрице" и вот-вот приступит к съемках в четвертом "Джоне Уике".

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