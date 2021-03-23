Мезенцев заявил о необходимости защиты исторической правды

Необходимость отстаивания исторической правды, без которой "мы не видели бы себя сегодня независимыми, свободными и мирными, к сожалению, становится все более актуальной", - констатировал государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Об этом он заявил во вторник на международной конференции в нижней палате белорусского парламента, посвященной "Исторической памяти и патриотизму - важнейшим фундаментальным ценностям белорусского общества и государства, факторам консолидации в условиях современных вызовов и угроз".

Говоря о трагических страницах Великой Отечественной войны, госсекретарь напомнил и о священной земле Хатыни, "сотен белорусских, российских, украинских сел, всех тех населенных пунктов и городов, куда пришла великая беда 1941 года". Он подчеркнул, что сегодня совершенно удивительным образом, после трех четвертей века мы обязаны вновь задавать себе вопросы: почему очевидная победа советского народа над нацизмом, огромная роль Советского Союза в победе над всемирным злом подвергается сомнению?

"Этот вопрос мы задаем еще и потому, что обязаны понимать, что для молодых людей тот далекий, но очень важный период по-своему не близок. И эта конференция, в том числе, один из ответов и возможных шагов к тому, чтобы приблизить те годы ко дню сегодняшнему. Чтобы осознать масштаб подвига, значимость нравственного выбора, который каждый раз делал советский солдат, идя в бой. Мы обязаны задуматься обо всем этом", - резюмировал оратор.

В международной научно-практической конференции, которая подготовлена, информирует БЕЛТА, при участии Академии наук, принимают участие парламентарии, представители исполнительной власти, ученые, студенты и зарубежные гости.