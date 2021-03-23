Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
23.03.2021 16:23
Рубрика: Легковые авто

Минивэн Hyundai Staria в реальности оказался не таким уж "космическим"

Текст: Валерий Карташов

Блогер канала Youtube Carreport опубликовал шпионский видеообзор на Hyundai Staria. Полноразмерный минивэн, обнаруженный на парковке, оказался не таким уж и "космическим".

Фото: Пресс-служба Hyundai.
Семиместный вариант Hyundai Creta показали на официальных скетчах

Новую модель корейская марка представила на прошлой неделе. Внешне Staria напоминает космический шаттл.

Судя по видео, экстерьер серийной версии минивэна выполнен в чёрно-белой гамме - сам кузов белый, но при этом бамперная группа, наружные зеркала, дверные ручки и верхняя часть кормы имеют чёрный цвет.

Помимо этого, у машины в головной оптике сокращено количество блоков, сзади отсутствуют дополнительные фонари, дешево смотрятся и колёсные диски. Зато сохранена форма сетчатой решётки радиатора.

По интерьеру Staria лишилась крупного тачскрина на центральной консоли. Вместо этого установлена мультимедиа с физическими кнопками. Фирменный руль, селектор автоматической трансмиссии, комбинация приборов (вынесенная к лобовому стеклу) остались без изменений. Внутри минивэн, рассчитанный на перевозку от 3 до 11 человек, отделан чёрной кожей.

В заключении автор демонстрирует многорычажную заднюю подвеску модели. Хотя почти все технические подробности компания Hyundai Motor ещё не раскрыла. Известно лишь, что Staria получила кузов-монокок с переднеприводной компоновкой. Также автомобиль оснастят 3,5-литровым бензиновым V6 и турбодизелем объёмом 2,2 литра.

Полноценная премьера преемника H-1/Starex/Grand Starex состоится в ближайшие месяцы.

#Hyundai