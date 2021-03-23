Минивэн Hyundai Staria в реальности оказался не таким уж "космическим"

Блогер канала Youtube Carreport опубликовал шпионский видеообзор на Hyundai Staria. Полноразмерный минивэн, обнаруженный на парковке, оказался не таким уж и "космическим".

Новую модель корейская марка представила на прошлой неделе. Внешне Staria напоминает космический шаттл.

Судя по видео, экстерьер серийной версии минивэна выполнен в чёрно-белой гамме - сам кузов белый, но при этом бамперная группа, наружные зеркала, дверные ручки и верхняя часть кормы имеют чёрный цвет.

Помимо этого, у машины в головной оптике сокращено количество блоков, сзади отсутствуют дополнительные фонари, дешево смотрятся и колёсные диски. Зато сохранена форма сетчатой решётки радиатора.

По интерьеру Staria лишилась крупного тачскрина на центральной консоли. Вместо этого установлена мультимедиа с физическими кнопками. Фирменный руль, селектор автоматической трансмиссии, комбинация приборов (вынесенная к лобовому стеклу) остались без изменений. Внутри минивэн, рассчитанный на перевозку от 3 до 11 человек, отделан чёрной кожей.

В заключении автор демонстрирует многорычажную заднюю подвеску модели. Хотя почти все технические подробности компания Hyundai Motor ещё не раскрыла. Известно лишь, что Staria получила кузов-монокок с переднеприводной компоновкой. Также автомобиль оснастят 3,5-литровым бензиновым V6 и турбодизелем объёмом 2,2 литра.

Полноценная премьера преемника H-1/Starex/Grand Starex состоится в ближайшие месяцы.