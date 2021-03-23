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23.03.2021 15:22
Рубрика: Легковые авто

Обновленная Toyota Camry для России получит другой мотор. Подробности

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Росстандарт опубликовал Одобрение типа транспортного средства обновлённого седана Toyota Camry. Кроме небольшого рестайлинга внешности, новых опций, модель получит и другие двигатели.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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"Атмосферник" 6AR-FSE объёмом 2.0 литра мощностью 150 л.с. сменили агрегатом M20A-FKS с аналогичными показателями объёма и мощности, но с увеличенной степенью сжатия и чуть возросшим, со 192 до 206 Нм, крутящим моментом, который доступен при 4400 об/мин. В пару вместо "автомата" записан бесступенчатый вариатор.

Мотор объёмом 2.5 литра тоже другой: теперь Camry будут оснащать A25A-FKS. При таком же объёме мощность чуть больше: 200 вместо 181 л.с. Крутящий момент тоже подрос и составляет теперь 243 вместо 231 Нм. Шестидиапазонную АКП заменила автоматическая 8-скоростная трансмиссия.

Топовый силовой агрегат остался без изменений: связка из 249-сильного V6 объёмом 3.5 литра и 8-ступенчатого "автомата".

Ожидается, что в апреле Toyota начнёт продажи обновлённого бизнес-седана Camry на отечественном рынке. В настоящее время цены на модель начинаются от 1 793 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Toyota.
#Toyota