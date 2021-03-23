Пушков объяснил истерию Запада по поводу милитаризации Калининграда

Сенатор Алексей Пушков объяснил, почему в западных СМИ все чаще появляются материалы о чрезмерной милитаризации Калининградской области и ее опасности для "цивилизованного" мира. По словам политика, вся эта болтовня нужна только для одного - расширения присутствия НАТО в Восточной Европе.

"США и НАТО необходимо постоянно держать эту тему, чтобы обосновать насыщение Прибалтики, Польши и Балтийского моря своими вооруженными силами", - написал Пушков в Telegram. Если подобной "аналитической истерии" не будет - встанет вопрос о целесообразности существования Североатлантического альянса. По мнению сенатора, НАТО сегодня не отвечает ни на один из реальных вызовов (терроризм, пандемия коронавируса), при этом героически борется с придуманными и чисто гипотетическими угрозами. Альянс начнет разваливаться, если откажется от концепции "российской угрозы", подытожил Пушков.

Ранее замглавы МИДРФ Александр Грушко заявил, что практическое взаимодействие между Россией и НАТО прекращено. "Мы находимся на самой нижней точке с момента окончания "холодной войны", - подчеркнул дипломат.