У экс-главы Клинского района и окружения изъяли имущество еще почти на 1 млрд

В Подмосковье суд удовлетворил еще один иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества осужденного за совершение коррупционного преступления. Речь об экс-главе Клинского района Московской области Александре Постригане. Стоимость конфискованного у бывшего чиновника и его окружения имущества оценивается в 920 миллионов рублей.

"Клинский городской суд удовлетворил иск городской прокуратуры об обращении в доход государства имущества, которое принадлежало гражданам, подконтрольным экс-главе Клинского муниципального района Александру Постриганю, и было получено из непредусмотренных законом источников", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что прокурорская проверка установила, что имущество чиновник оформлял не только на своих близких, но и на их родственников, а также на аффилированные организации. "В доход государства по иску Генпрокуратуры обращено недвижимое имущество, объекты социально-бытового назначения, а также денежный эквивалент уже отчужденного ответчиками имущества. Общая стоимость изымаемого имущества оценивается [в сумму] свыше 920 миллионов рублей", - сообщили в Генпрокуратуре, уточнив, что данное решение суда в законную силу пока не вступило.

Ранее у Постриганя и его родственников прокуроры через суд конфисковали активы на 10 миллиардов рублей.

В конце прошлого года сообщалось, что сына Александра Постриганя Валерия в ближайшее время экстрадируют из Испании. А остальные родственники экс-чиновника объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Александра Постриганя признали виновным и отправили в колонию строгого режима на 15 лет в декабре прошлого года. Вдобавок судья назначил Постриганю еще и штраф в 116 миллионов рублей. Судом и следствием было установлено, что Постригань, будучи главой Клинского района, в период с августа 2003 года по июнь 2018-го создал и возглавлял преступное сообщество, в которое вошли чиновники его администрации. Банда в итоге совершила не менее 16 тяжких преступлений, в том числе восемь эпизодов присвоения и один эпизод мошенничества с районным имуществом.