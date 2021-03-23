В Калининграде отметят столетие крупнейшего парусника мира

Крупнейшему учебному паруснику мира - барку "Седов" - 23 марта исполнилось сто лет. В Калининграде, где базируется парусник, сегодня стартовал проект "Век под парусами".

Юбилей легендарного парусника отметят в музее Мирового океана. Вместе с пресс-службой судовладельца - Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота - здесь в рамках проекта подготовили красочную выставку.

Экспозиция на открытой территории у главного музейного корпуса состоит из уникальных исторических фотографий, иллюстрирующих судьбу барка, который трижды перерождался, менял имена и страны, но прославился на весь мир как российское парусное учебное судно, совершившее множество кругосветных экспедиций.

В этот день также пройдет презентация новой книги фотографа Валерия Василевского "100 историй о столетнем паруснике". В музее уже развернута экспозиция "Океаны барка "Седов"", подготовленная по итогам участия сотрудников музея в кругосветной экспедиции Росрыболовства "Паруса мира"-2020. Ее весь сегодняшний день будут сопровождать фильмы о кругосветке и репортажи из океанов и морей с борта "Седова".

Как сообщили в пресс-службе Балтийской государственной академии, сейчас "Седов" проходит плановый ремонт с тем, чтобы в год своего столетия совершить учебные рейсы с курсантами на борту.

Справка "РГ"

Четырехмачтовый барк-винджаммер "Магдалена Виннен" спустили на воду 23 марта 1921 года в Киле (Германия). В 1936 году его купил новый судовладелец, переименовал в "Коммодор Йонсен" и перестроил, превратив в учебное судно.

После Второй Мировой войны парусник отошел Советскому Союзу, получил новое название - "Седов", в честь русского полярного исследователя Георгия Седова, и стал учебным судном. Портом приписки барка были Рига, Мурманск, а весной 2017 года его передали Калининградскому государственному техническому университету.

Длина барка - 117,5 метра, водоизмещение 7 320 тонн, экипаж - 240 человек, площадь парусов - 4 192 квадратных метра. Полная высота мачт от киля до клотика - 63,5 метра, бизань-мачты - 54 метра.