Средняя стоимость запчастей для автомобилей немного снизилась

Средняя стоимость запасных частей по сравнению с 2020 годом немного снизилась. Но по сравнению с 2019 годом рост средних цен сохранился на уровне в 16 процентов. То есть по ОСАГО страховщики будут выплачивать больше, чем в 2019 году, но меньше чем в конце 2020 года. Российский союз автостраховщиков ввел в действие новые актуализированные справочники средней стоимости запчастей, материалов и нормочаса работ.

Напомним, что расчет стоимости восстановительного ремонта по ОСАГО проводится по Единой методике, утвержденной Центробанком, с учетом средних цен на ту или иную запчасть, которые берутся из этих справочников.

Новые справочники будут применяться к расчету ремонта тех машин, которые попали в ДТП с 15 марта этого года. Если машина попала в аварию до этой даты, то, даже не смотря на то, что пострадавший обратится к страховщику после, расчет будет произведен по старым справочникам.

Напомним, до этого справочники были актуализированы 20 сентября. Тогда рост стоимости запчастей побил все рекорды и составил 23 процента. Сейчас, по сравнению с этими рекордными значениями, произошло снижение. Но по сравнению со стабильным 2019 годом, как пояснил президент РСА Игорь Юргенс, тенденция к росту выплат сохраняется.

- Серьезный рост средней стоимости запчастей, с которым столкнулись страховщики ОСАГО по итогам кризисного 2020 года, вызов для рынка. При этом мы видим, что несмотря на этот рост, страховщикам пока удается держать среднюю цену на полис обязательной "автогражданки" де-факто на уровне относительно стабильного 2019 года, - сказал Игорь Юргенс.

Всего в справочнике, который формирует РСА, попадает огромное количество номенклатуры запчастей - порядка 40 миллионов позиций, от маленькой шайбочки до рамы или целого двигателя. Но для оперативного мониторинга страховщики сделали так называемую корзину наиболее часто бьющихся запчастей. Отобрали наиболее востребованные марки и модели автомобилей, а также наиболее часто страдающие в ДТП элементы. Например, крыло, фара, крышка багажника, бампер и прочее.

Всего в корзине более 5 тысяч наиболее часто бьющихся запчастей. Она наполняется деталями разных моделей и марок. И изменения цен по каждой детали - разное. Но в итоге эта корзина в среднем сначала выросла до 23 процентов, а теперь подешевела до 16 процентов. Корзина 2019 года стоила 43 миллиона рублей, в сентябре она подскочила до 53 миллионов, а теперь снизилась до 50 миллионов.

При этом надо сказать, что страховые выплаты увеличиваются не на столько же, насколько вырастает стоимость запчастей. Ведь в нее входят еще и работы. Как показывает практика, рост стоимости запчастей приводит к увеличению выплаты с коэффициентом 0,6. То есть, когда запчасти подорожали на 23 процента в среднем, то рост выплат пострадавшим увеличился на 14 процентов. При нынешней прибавке в 16 процентов рост выплат вырастет менее чем на 10 процентов.

Как сообщили в РСА, это промежуточный вариант справочника средних цен. Еще одну его актуализацию планируется провести к июню этого года.