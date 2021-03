В Австралии начали продавать российские грузовики

В Австралии начались продажи российского вездехода ГАЗ "Садко Next" - никогда прежде автомобили ГАЗ не поставлялись в эту страну, за их импорт взялась фирма AAV из Брисбена, которая вела переговоры с российским автопроизводителем в течение двух лет.

Поскольку в Австралии левостороннее дорожное движение, вездеход поставляется туда с правым расположением руля и педалей. На местном рынке модель продвигается под именем GAZ TrackMaster 4x4.

Спецификация "Садко Next" для Австралии аналогична российской. Двигатель - 4,4-литровый турбодизель ЯМЗ-534 мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 490 Нм. Экологический класс - "Евро-5". Он сочетается с пятиступенчатой механической КП и "раздаткой" с жестким подключением переднего моста, понижающей передачей, блокировками переднего и заднего дифференциалов. Высокую проходимость автомобилю также обеспечивают клиренс 315 мм и система подкачки шин.

В базовой комплектации - АБС, электростеклоподъемники, круиз-контроль, кондиционер, медиасистема, шноркель, дополнительный топливный бак (90 х 2 = 180 л), противосолнечный козырек. Грузовая платформа - бортовая, длиной 3400 и шириной 2715 мм.

Для Австралии машина оснащена военным вариантом фар - они круглые, универсального образца, в пластиковых "очках". В России "Садко Next" в потребительской конфигурации имеет блок-фары от "ГАЗона".

"Садко Next" серийно выпускается ГАЗом с 2019-го. По мостам и раме машина унифицирована со старым Садко ГАЗ-3308, который производили в 1999-2020 годах, однако в остальном Садко Next - новый автомобиль. Капотная кабина у него - от семейства ГАЗон Next.

В Австралии за GAZ TrackMaster 4x4 просят 90 000 местных долларов, то есть 5,2 млн рублей. В России такая машина стоит около 3 млн рублей. На сайте AAV утверждается, что в ближайшее время в Австралию также поступит семиместный "Садко" с двухрядной трехдверной кабиной. Импортер отмечает, что ближайший аналог TrackMaster 4x4 под другой маркой стоит на австралийском рынке от 120 000 местных долларов.