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23.03.2021 08:11
Рубрика: Легковые авто

В России появился новый способ мошенничества на парковках

Текст: Майя Бирюкова
О большинстве мелких аварий на парковках во дворах и возле магазинов ГИБДД даже не знает. Водители предпочитают договариваться между собой о компенсации за мелкие царапины, а некоторые и вовсе уезжают с места происшествия, пока никто не заметил.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эта практика послужила основой для очередной мошеннической схемы. Злоумышленники заранее изучают расположение камер на паркинге и выбирают такое место для стоянки автомобиля, чтобы кузов надежно перекрывал часть обзора с камеры. Когда другая машина начинает двигаться мимо стоящей, то со стороны кажется, будто произошло касание. В действительности его не было.

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
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Другой вариант - вести запись с видеорегистраторов мошенников либо с мобильного телефона, пишет aif.ru. Эти кадры злоумышленники пытаются представить в качестве доказательства ДТП, которого не было. Запрашивают они и данные с той самой полузакрытой камеры, которая вела запись на парковке.

Проезжавший мимо автомобиль мошенники пробивают по базам данных, ищут хозяина. Машину отыскивают у его дома и ночью наносят еле видные следы на бампер наждачной бумагой. Неделю-полторы спустя они являются к автовладельцу с претензией. За это время записи с других камер на той самой парковке будут удалены, останется лишь нужная.

Затем начинается вымогательство. Водителю предъявляют видеозаписи, показывают следы на его бампере и похожие царапины на кузове подставного автомобиля. Мошенники уверяют, что уже успели написать заявление в полицию и напоминают, что оставление места ДТП грозит лишением прав или административным арестом.

Далее следуют угрозы судом и предложение "договориться" с возмещением ущерба. Суммы называются немалые.

Фото: iStock
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Если водитель уверен в том, что не совершал наезда, от этой подставы можно защититься. Для начала - потребовать с мошенников показать постановление ГИБДД. Скорее всего, такого документа у них не будет.

Но даже если они вооружатся постановлением, его можно будет обжаловать. Вместе с инспекторами нужно обсудить свои подозрения на подставу. Если сравнить повреждения на машинах, этого может быть достаточно в качестве доказательства невиновности. Никто не сможет точно имитировать царапины на двух разных автомобилях.

#авто