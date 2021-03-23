Volkswagen тоже заявил об отказе разрабатывать новые двигатели

Своё решение о свёртывании проектов по разработке двигателей внутреннего сгорания вслед за Audi озвучила компания Volkswagen. В будущем все бренды, входящие в Volkswagen Group, могут последовать по этому пути.

Главный инженер Audi Маркус Дюсманн заявил, что разработка ДВС нового поколения не выгодна: слишком большие финансовые затраты несопоставимы с эффектом, который может быть достигнут. Генеральный директор Ральф Брандштеттер, возглавивший Volkswagen летом 2020 года, в беседе с Automobilwoche сказал, что "не ожидает выпуска совершенно нового семейства двигателей внутреннего сгорания".

Volkswagen, как и Audi, сосредоточится на модернизации существующих моторов, в частности на гибридизации за счёт установки стартер-генераторов, доказавших свою эффективность в снижении уровня вредных выбросов.