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23.03.2021 14:46
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen тоже заявил об отказе разрабатывать новые двигатели

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Своё решение о свёртывании проектов по разработке двигателей внутреннего сгорания вслед за Audi озвучила компания Volkswagen. В будущем все бренды, входящие в Volkswagen Group, могут последовать по этому пути.

Фото: Борис Захаров/РГ
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Главный инженер Audi Маркус Дюсманн заявил, что разработка ДВС нового поколения не выгодна: слишком большие финансовые затраты несопоставимы с эффектом, который может быть достигнут. Генеральный директор Ральф Брандштеттер, возглавивший Volkswagen летом 2020 года, в беседе с Automobilwoche сказал, что "не ожидает выпуска совершенно нового семейства двигателей внутреннего сгорания".

Volkswagen, как и Audi, сосредоточится на модернизации существующих моторов, в частности на гибридизации за счёт установки стартер-генераторов, доказавших свою эффективность в снижении уровня вредных выбросов.

#Volkswagen