Армения отменила военное положение

Парламент Армении отменил 24 марта военное положение, введенное в конце сентября прошлого года из-за войны в Карабахе. Об этом сообщают армянские телеканалы, транслировавшие заседание законодательного собрания в прямом эфире.

За отмену проголосовали 118 депутатов из 132. Инициаторами такого шага стали оппозиционные парламентские фракции "Просвещенной Армении и "Процветающей Армении", которые ранее не раз заявляли, что после трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года и окончания боевых действий военное положение в республике сохраняется лишь по политическим мотивам. Как полагают представители оппозиции, администрация премьер-министра Армении Никола Пашиняна опасалась, что после отмены военного положения оппозиция начнет процедуру импичмента главы государства.

Все последние месяцы в Ереване проходят митинги как с требованием отставки Пашиняна, так и в его поддержку. Досрочные парламентские выборы недавно были назначены на 20 июня, однако проводить предвыборную кампанию в условиях военного положения было бы практически невозможно.