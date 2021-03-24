Блогер разобрал Chery Tiggo 7 Pro. "Шумка" оказалась лучше, чем у RAV4

Коллектив "Клубного сервиса", верный своим обещаниям, загнал на подъёмник Chery Tiggo 7 Pro, рассказав, какие подводные камни может готовить китайский кроссовер почти за 1.6 миллиона рублей.

Подвеска Tiggo 7 Pro в своей основе имеет классические решения, но Илья Свиридов, ведущий канала, обратил внимание на комбинацию круглого и квадратного профилей сзади.

Спереди установлен довольно мощный подрамник, который приютил компактный 1.5-литровый турбомотор мощностью 149 л.с. Блок - чугунный, что внушает надежду на то, что ресурс у двигателя всё-таки есть. Головка блока цилиндров выполнена из легкосплавного материала, причём выпускной коллектор "влит" в неё, а не установлен отдельно.

В Китае на двигатели Chery даёт пожизненную гарантию, но в России это невозможно из-за законодательных норм.

Днище автомобиля до моторного отсека покрыто антикором, но не заводским, а дилерским. Тем не менее, с конвейера составом обработаны полости дверей. Возможно, в Chery не видят необходимости в антикоре из-за того, что практически весь кузов кроссовера оцинкован.

Следов коррозии ни на одном из элементов, за исключением приводов "гранат", в ходе инспекции не обнаружено. Зато некоторые детали в задней части неприятно удивили качеством точечной сварки.

Илья Свиридов отметил, что в некоторых моментах шумоизоляция Chery Tiggo 7 Pro оказалась лучше, чем у его Toyota RAV4, но тем не менее, порекомендовал выполнить дополнительные операции по установки комплектов "шумки".