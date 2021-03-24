Новый Sandero подсмотрел "фишку" у Lada Granta. И улучшил

Dacia решила рассказать подробности о смарт-решении, которое появилось у третьего поколения Sandero - опции Media Control, который превращает смартфон в полноценный информационно-развлекательный комплекс автомобиля.

Аналогичный отсек для смартфона есть и у семейства Lada Granta: открываешь крышку и устанавливаешь устройство, освобождая себя от необходимости покупать дополнительные держатели. Другой вопрос, насколько к этому привыкаешь и удобно ли этим пользоваться. У Dacia же смартфон не просто вставляется в открывающееся отделение, но и связывается с автомобилем посредством Bluetooth (для этого на смартфон предварительно необходимо скачать приложение Dacia Media Control).

Смартфон сохраняет все свои функции по обеспечению коммуникации: звонки, режим громкой связи, сообщения. Также приложение поддерживает несколько сервисов навигации. Меню Dacia Media Control можно конфигурировать по своему усмотрению: виджеты, выводимые на экран, назначаемые. Кроме этого, приложение, получая данные от автомобиля, составляет "карту поездок", показывающую расход топлива, среднюю скорость и так далее.

Фото: Пресс-служба Dacia.

Активация и управление может происходит несколькими способами: тапом по экрану смартфона, при помощи голоса (если включен голосовой помощник), а также через клавиши на мультифункциональном рулевом колесе, при этом на экране приборной панели отображаются иконки меню.

Напомним, новый Dacia Sandero под брендом Renault может появиться в России: прототип автомобиля неоднократно замечен на дорогах Тольятти.