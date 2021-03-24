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24.03.2021 09:16
Рубрика: Власть

Правительство Пензенской области ушло в отставку

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

Правительство Пензенской области отправлено в отставку в соответствии с региональным законом.

Фото: Пресс-служба Басманного суда Москвы
Губернатора Ивана Белозерцева оставили под арестом до 20 мая

Об этом сообщила заместитель руководителя аппарата - начальник управления пресс-службы губернатора Пензенской области Дина Черемушкина.

До формирования нового кабинета министры продолжат работу. Запланированные ранее официальные мероприятия не отменили. При этом находящийся под стражей Иван Белозерцев, приказ об отставке которого президент России подписал накануне, лишается всех льгот, полагающихся экс-губернатору. Временно исполняющий обязанности главы региона пока не назначен.

Расследование уголовного дела о взятке в 31 миллион рублей продолжается. Все шестеро фигурантов взяты под стражу, включая бывшего губернатора Ивана Белозерцева и главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля. Следствие готовит документы на арест имущества, принадлежащего обвиняемым.

В регионах Власть Работа власти Регионы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Уголовное дело губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

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