Ксения Мишонова: Семья из Талдомского района не стояла на учете

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что семья детей-"маугли" из Талдомского района не стояла на учете.

Речь идет о двух девочках, 11 и 6 лет, младшую из которых мать оставила на последние полтора года "с непонятно кем, со своим каким-то знакомым", уточнила Ксения Мишонова в эфире радио "Комсомольская правда".

"Они все зарегистрированы и жили в Москве. Но если честно, неадекватное поведение матери мне трудно объяснить", - заявила она, добавив, что "сейчас заведено уголовное дело по статье 156 УК РФ "Жестокое обращение с детьми".

Дальнейшим устройством детей, по словам регионального детского омбудсмена, займутся талдомские органы опеки. Она также отметила, что действиям матери будет дана правовая оценка со стороны правоохранительных органов.

"Существует комиссия по делам несовершеннолетних, существуют службы социальной защиты. Эта семья у нас в Московской области не стояла на учете. Такое социальное неблагополучие должно профилактироваться", - заявила Ксения Мишонова.

Она считает, что должна быть система, по которой родители обязаны регистрировать детей по месту пребывания.

"Если у вас есть регистрация в Москве, а вы уехали на какое-то время жить в Подмосковье, то мы должны знать, что на нашей территории есть ребенок, мы должны следить, ходит ли он в школу или не ходит, - пояснила Мишонова. - А сейчас такой системы нет. Обязательной регистрации нет для родителей и детей. Периодически у нас попадаются такие семьи, но мы не понимаем масштабы".