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24.03.2021 20:35
Рубрика: Происшествия

СК забрал у полиции дело о найденной в Талдоме девочке-маугли

Текст: Иван Петров
Следственный комитет России будет расследовать уголовное дело в отношении матери, случайно найденной сегодня полицейскими в подмосковном Талдоме девочки. При этом расследование будет вестись сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ 117 "истязание" и 125 "оставление в опасности".
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Подмосковный главк МВД днем возбудил дело по другой статье 156 УК РФ "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Но СК, подключив прокуратуру, настоял на передаче дела им.

Выбросившей в окно младенца девушке не удалось прикинуться сумасшедшей

"Следственным отделом по городу Талдому Главного следственного управления СК России по Московской области по результатам проведенной доследственной проверки по факту оставления матерью ребенка с чужими людьми в антисанитарных условиях возбуждено уголовное дело", - сообщила в среду вечером старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Отмечается, что уже опрошены мать детей, 65-летний мужчина, с которым проживала младшая девочка, а также медицинский персонал. "Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства случившегося", - заключила Врадий.

Напомним, девочку на вид 3-4 лет (оказалось, что ей 6) в среду случайно обнаружили полицеские. Они погнались за подозрительным мужчиной, который прыгнул в окно частного дома. Зайдя внутрь, полицейские увидели жуткую антисанитарию, и в этих условиях проживала маленькая девочка. Она была без одежды в истощенном состоянии. В доме отсутствовали продукты питания, детская одежда, кровать, средства гигиены. Девочка, несмотря на 6-летний возраст, не умела разговаривать. Она была госпитализирована в медучреждение.

Детский омбудсмен Ксения Мишонова рассказала РИА Новости, что у девочки недобор веса, она не говорит, но идет на контакт с людьми.

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