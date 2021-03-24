СК забрал у полиции дело о найденной в Талдоме девочке-маугли

Следственный комитет России будет расследовать уголовное дело в отношении матери, случайно найденной сегодня полицейскими в подмосковном Талдоме девочки. При этом расследование будет вестись сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ 117 "истязание" и 125 "оставление в опасности".

Подмосковный главк МВД днем возбудил дело по другой статье 156 УК РФ "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Но СК, подключив прокуратуру, настоял на передаче дела им.

"Следственным отделом по городу Талдому Главного следственного управления СК России по Московской области по результатам проведенной доследственной проверки по факту оставления матерью ребенка с чужими людьми в антисанитарных условиях возбуждено уголовное дело", - сообщила в среду вечером старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Отмечается, что уже опрошены мать детей, 65-летний мужчина, с которым проживала младшая девочка, а также медицинский персонал. "Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства случившегося", - заключила Врадий.

Напомним, девочку на вид 3-4 лет (оказалось, что ей 6) в среду случайно обнаружили полицеские. Они погнались за подозрительным мужчиной, который прыгнул в окно частного дома. Зайдя внутрь, полицейские увидели жуткую антисанитарию, и в этих условиях проживала маленькая девочка. Она была без одежды в истощенном состоянии. В доме отсутствовали продукты питания, детская одежда, кровать, средства гигиены. Девочка, несмотря на 6-летний возраст, не умела разговаривать. Она была госпитализирована в медучреждение.

Детский омбудсмен Ксения Мишонова рассказала РИА Новости, что у девочки недобор веса, она не говорит, но идет на контакт с людьми.