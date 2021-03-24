Скончался еще один пострадавший при взрыве дома в Химках

Ещё один человек, пострадавший при взрыве газа в жилом доме в Химках, умер в больнице. Таким образом, всего в результате инцидента погибли 4 человека.

Как сообщает сайт администрации городского округа Химки, 23-летний парень умер от ран, полученных в результате ЧП, в Подольской городской больнице. Он жил в квартире, соседней с той, где произошёл взрыв. Напомним, из-под завалов дома спасатели извлекли трёх погибших - хозяина взорвавшейся квартиры, его трёхлетнего сына и 25-летнюю девушку, также проживавшую в соседней квартире.

Восстанавливать разрушенный дом власти будут не меньше пяти месяцев. Все это время жильцы четвёртого, пострадавшего подъезда будут жить у родственников и друзей. Тем, кто не смог найти временный приют, предоставили место в гостиницах.