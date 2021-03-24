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Рубрика: Происшествия

На Ключевской сопке завершилось извержение побочного прорыва

Текст: Артем Красиков

На северо-западном склоне Ключевского вулкана завершилось извержение побочного прорыва. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

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"Еще наблюдается очень слабое свечение над шлаковым конусом и лавовыми потоками. Температура в районе извержения продолжает снижаться", - говорится в сообщении.

Побочный прорыв произошел 18 февраля на высоте 2850 метров. Он состоит из двух параллельных трещин, расположенных на расстоянии около 250 метров друг от друга. Длина лавового потока превысила 1,2 километра. Высота шлакового конуса у истока прорыва составляет 60 метров, а диаметр основания - 100 метров. Впоследствии из кратера конуса начался непрерывный выброс вулканических бомб, диаметром от 30 до 50 сантиметров.

Решением ученого совета Института вулканологии и сейсмологии побочному прорыву присвоено имя выдающегося вулканолога, члена-корреспондента Академии наук СССР Георгия Горшкова.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.

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