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24.03.2021 14:48
Рубрика: Власть

Фрегат Северного флота "Адмирал Касатонов" зашел в греческий порт Пирей

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Новейший фрегат Северного флота "Адмирал Касатонов" зашел в греческий порт Пирей. Российские моряки пополнят запас воды и продовольствия.

Фото: Министерство обороны РФ / ТАСС
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Об этом в среду сообщила пресс-служба Северного флота. И добавила, что Пирей фрегат посещает во второй раз. Его визит продлится до 26 марта. Планируется, что экипаж посетят высокопоставленные представители Греции и российского посольства в этой стране.

Фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в свой первый дальний поход в Атлантический океан 30 декабря 2020 года. За это время он уже преодолел более 15 тысяч морских миль, зашел в порты Алжира, Греции, Египта, Сирии, Кипра и Турции.

"Адмирал флота Касатонов" - фрегат проекта 22350, второй в серии. 21 июля прошлого года на его борту подняли Андреевский флаг. Корабль построен с применением технологии "стелс". Предназначен для ведения боевых действий против надводных кораблей и подлодок. Несет крылатые ракеты "Калибр".

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