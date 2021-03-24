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24.03.2021 13:19
Рубрика: В мире

У Елизаветы II появился десятый правнук

Текст: Константин Волков

Королева Великобритании Елизавета II стала прабабушкой в десятый раз. Официальный представитель внучки Ее Величества Зары Тиндалл, дочери принцессы Анны, объявил о рождении сына в ее семье.

Фото: instagram.com / meghanmarkle_official
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"Зара и Майк Тиндалл рады объявить о рождении 21 марта третьего ребенка, Лукаса Филипа Тиндалла", сказано в заявлении.

Вес ребенка - 3,7 килограмма. Лукас станет 22-м в очереди престолонаследия.

Зара, дочь принцессы Анны, вышла замуж в 2011 году за регбиста Майка Тиндалла. В 2013 и 2018 годах у них родились две дочери. Майк Тиндалл завершил спортивную карьеру спустя три года после вступления в брак, а Зара продолжает заниматься конным спортом и завоевала серебро на Олимпиаде 2012 года в Лондоне.

Ожидается, что летом этого года появится ребенок у Гарри и Меган Маркл. Как сообщила пара в интервью Опре Уинфри, они ждут дочь.

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