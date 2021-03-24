У Елизаветы II появился десятый правнук

Королева Великобритании Елизавета II стала прабабушкой в десятый раз. Официальный представитель внучки Ее Величества Зары Тиндалл, дочери принцессы Анны, объявил о рождении сына в ее семье.

"Зара и Майк Тиндалл рады объявить о рождении 21 марта третьего ребенка, Лукаса Филипа Тиндалла", сказано в заявлении.

Вес ребенка - 3,7 килограмма. Лукас станет 22-м в очереди престолонаследия.

Зара, дочь принцессы Анны, вышла замуж в 2011 году за регбиста Майка Тиндалла. В 2013 и 2018 годах у них родились две дочери. Майк Тиндалл завершил спортивную карьеру спустя три года после вступления в брак, а Зара продолжает заниматься конным спортом и завоевала серебро на Олимпиаде 2012 года в Лондоне.

Ожидается, что летом этого года появится ребенок у Гарри и Меган Маркл. Как сообщила пара в интервью Опре Уинфри, они ждут дочь.