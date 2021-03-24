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Вышел русский трейлер шоу про викторианских супергероинь "Невероятные"

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    24.03.2021, 10:48
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Сериал HBO про викторианских супергероев, а точнее - по большей части супергероинь, "Невероятные" (The Nevers) получил русский трейлер. Ролик - большой, нарядный, насыщенный событийно - опубликован на YouTube-канала сервиса Amediateka.

Фото: youtube.com
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Изначально шоу - проекта номинанта премии "Оскар" Джосса Уидона ("Мстители", "Баффи - истребительница вампиров", "Агенты Щ.И.Т.", "Светлячок"), который покинул предприятие на стадии производства.

Официальная версия такого шага - "вымотанность" кинодела. Хотя стоит обратить внимание, что случилось данное на фоне скандала вокруг "Лиги справедливости" и обвинений режиссера в расизме и "омерзительной" токсичности. На ниве чего рьяно преуспел актер Рэй Фишер, сыгравший Киборга, - известный теперь борец за права черных угнетенных.

Реагируя на реплики артиста, в Warner провели внутреннее расследование по всем якобы выявленным "Киборгом" проявлениям расизма и ничего такого не обнаружили. На что сторона Фишера тут же пригрозила новыми заявлениями.

Но вернемся к сериалу. По центру там - группа граждан, проживающих в викторианском Лондоне и внезапно обнаруживших в себе разного рода сверхспособности. Которые теперь нужно осваивать и как-то конвертировать. При этом учитывая, что общество к таким проявлениям не особо готово.

В ролях: Элизабет Беррингтон ("Залечь на дно в Брюгге"), Бен Чаплин ("Бешеные псы"), Анна Дэвлин ("12 обезьян"), Лаура Доннелли ("Крах", "Мерлин"), Энн Скелли ("Викинги", "Маленькие женщины"), Пип Торренс ("Корона", "Проповедник"), Джеймс Нортон ("Гранчестер", "Макмафия"), Дэнис О`Хэр ("Сладкий и гадкий", "Харви Милк"), Ник Фрост ("Зомби по имени Шон", "Типа крутые легавые").

После выбывания "уставшего" Уиндона сериалом занялась Филиппа Гослетт ("Как разговаривать с девушками на вечеринках", "Кэнди").

Премьера - 12 апреля.

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