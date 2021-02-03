Вышел русский трейлер сериала о викторианских супергероях "Невероятные"

В Сети доступен локализованный трейлер нового проекта номинанта премии "Оскар" Джосса Уидона ("Мстители", "Баффи - истребительница вампиров", "Агенты Щ.И.Т.", "Светлячок") - сериала "Невероятные" (The Nevers) канала HBO.

Речь там о группе граждан ("по большей части - женщин"), проживающих в викторианском Лондоне и внезапно обнаруживших, что они являются обладателями разного рода сверхспособностей. Проще сказать - супергероями. Со всеми вытекающими: общество боится и не понимает, злодеи атакуют.

В ролях: Элизабет Беррингтон ("Залечь на дно в Брюгге"), Бен Чаплин ("Бешеные псы"), Анна Дэвлин ("12 обезьян"), Лаура Доннелли ("Крах", "Мерлин"), Энн Скелли ("Викинги", "Маленькие женщины"), Пип Торренс ("Корона", "Проповедник"), Джеймс Нортон ("Гранчестер", "Макмафия"), Дэнис О`Хэр ("Сладкий и гадкий", "Харви Милк") и Ник Фрост ("Зомби по имени Шон", "Типа крутые легавые").

Премьера - в апреле.

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