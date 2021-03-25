Автор "Настоящего детектива" экранизирует культовый киберпанк-комикс

У Кэри Фукунаги, создателя "Настоящего детектива" и режиссера "007: Не время умирать", последнего на сегодня фильма "бондианы" (все еще не вышедшего), уже вызревает новый проект.

Да еще какой! По данным /Film, кинодел займется для Legendary экранизацией лютейшего киберпанк-комикса Рика Ремендера "Токийский призрак" (Tokyo Ghost). Заметим, что комикс был локализован на русском и являет собой первостатейное украшение любой коллекции.

Действие жесточайшей истории, великолепнейше нарисованной Шоном Мёрфи, зачинается в 2089 году в Лос-Анджелесе, в мире, где человечество полностью порабощено технологиями и виртуальными развлечениями. В то время как планета по большей части лежит в руинах и раздраях, предельно токсична и прогибама вычурными формами криминала. Причем индустрия развлечений находится также под контролем бандитов-отморозков и выглядит крайне дико.

Cary Fukunaga to direct adaptation of Rick @Remender & #SeanGordonMurphy's TOKYO GHOST for Legendary, read the exclusive scoop at @THR https://t.co/HzsYFpxHr9 pic.twitter.com/C0wugEeAey — Image Comics (@ImageComics) March 24, 2021

На выходе - ураганный замес из "Кровавой езды", "Дредда", эротики и самурайщины. Настоящий бриллиант, словом.

Сценарием адаптации займется сам Ремендер, яхонтовый. По датам и касту уточнений пока нет.