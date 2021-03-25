Бондарев: Участились кибератаки на объекты госуправления РФ

На стратегические объекты государственного управления России участились кибератаки. Об этом, выступая в четверг на ежегодном брифинге перед военными атташе иностранных государств, аккредитованными в РФ, сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев (бывший главком Воздушно-космических сил России).

По его словам, в зоне особого внимания, кроме сложных эпидемиологических и политических условий, находились участившиеся кибератаки на стратегические объекты государственного управления.

В конце прошлого года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что на фоне обострения международной обстановки существенно возросла интенсивность действий иностранных технических разведок против России. "Отмечается ежегодный рост активности хакерского сообщества, предпринимающего попытки несанкционированного доступа к информационным ресурсам органов госвласти и организаций с целью их блокировки, получения возможности доступа к охраняемым банкам данных и скрытому управлению информационными системами", - пояснил Патрушев.

В середине марта этого года о росте кибератак на сайт Кремля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. А в феврале текущего года замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов сообщил, что впервые были зафиксированы случаи внедрения в информационную инфраструктуру медицинских учреждений вредоносного программного обеспечения. Кроме больниц, по его словам, были отмечены случаи атак на информационные ресурсы Центризбиркома, Общественной палаты РФ и различных органов госвласти.