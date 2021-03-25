Hyundai сократит производство из-за нехватки микрочипов, но не в России

Несмотря на то, что недавно Hyundai и Toyota рапортовали о стабильности производства на фоне глобальной нехватки микрочипов, дела у корейского автопроизводителя всё-таки могут пойти не по плану.

Анонимные источники в Hyundai, знакомые с ситуацией, сообщили агентству Reuters о том, что производственные планы могут быть скорректированы уже в апреле.

В России Hyundai тоже имеет производственные мощности. "РГ" обратилась за комментарием в пресс-службу марки, чтобы узнать, как скажется дефицит электронных компонентов на деятельности заводов в нашей стране.

"В настоящее время мы не ощущаем и не ожидаем нехватки полупроводников и работаем согласно производственному плану, - сообщили "Российской газете". - Мы внимательно следим за ситуацией и сотрудничаем с нашими партнёрами-поставщиками для поддержания стабильного производства".

В Санкт-Петербурге Hyundai выпускает Solaris и Creta, на калининградском "Автоторе" собираются Tucson, Santa Fe, Elantra и Sonata.