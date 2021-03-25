Lada Xray лишился самого мощного мотора

Накануне АвтоВАЗ объявил о появлении Lada Xray с мотором 1,6 литра (ВАЗ-21129) и "роботом" (АМТ). В ходе мониторинга сайта марки "Российская газета" выяснила интересный факт. Высокий хэтчбек окончательно лишился бензинового двигателя объёмом 1,8 литра (ВАЗ-21179).

Последнее время 122-сильный "атмосферник" стыковался в паре с автоматизированной механической трансмиссией. Такой автомобиль предлагался от 825 900 рублей. Ранее был доступен вариант и с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Что касается новой двухпедальной версии Lada Xray, то цены стартуют от 805 900 рублей. "Робот" в связке с 106-сильным агрегатом получил обновление. Скорость переключений передач сократилась на 30% (по сравнению с АМТ 1,8). В роботизированной трансмиссии также появился "ползучий" режим и "зимний" режим.

Примечательно, что двигатель 1,8 литра по-прежнему доступен для более тяжёлого Xray Cross. При этом "вседорожный" Xray и стоит значительно дороже. Диапазон цен - от 805 900 до 1 109 900 рублей. Цены на обычный Lada Xray начинаются с 694 900 рублей и заканчиваются на отметке 863 900 рублей.