На телеканале "БелРос" показали фильм о Пушкинском конкурсе

На союзном канале "БелРос" показали выпуск программы "Новое PROчтение", посвященный 20-летию Международного Пушкинского конкурса "РГ".

За историю конкурса 119 учителей русского языка и литературы из Беларуси стали его лауреатами. Многим из них он помог сделать профессиональный рывок. Скажем, молодой педагог из Молодечно Василий Малиновский стал победителем пять лет назад. А сегодня он уже директор школы номер 1 имени Янки Купалы. На счету наших белорусских лауреатов и новые учебные пособия, и диссертации...

"Только пингвины из Антарктиды нам не пишут, - шутит автор идеи конкурса, заместитель главного редактора "РГ" Ядвига Юферова. - Конкурс начинался со стран СНГ и Балтии, а теперь в нем уже приняло участие 60 стран, победу одержали педагоги из 45 стран. Их работы помогают нам получить срез самочувствия русского языка в мире".

В Беларуси русский язык - второй государственный. Русисты страны всегда выступают на Пушкинском мощной командой. "На конкурс "Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского", посвященный 75-летию окончания Великой Отечественной и Второй мировой войны, нам написало 56 человек из моей родной Беларуси. Мало на земле стран, где учитель русского языка чувствует себя так комфортно и ответственно".