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25.03.2021 03:37
Рубрика: В мире

Пентагон одобрил размещение детей-мигрантов на двух базах в Техасе

Несовершеннолетних мигрантов, задержанных на южной границе США, будут размещать на двух военных объектах в Техасе. Пентагон разрешил представителям министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) посетить объекты и подготовить их к принятию детей. "Это не отразится на военных операциях", - подчеркнули в минобороны.

Фото: AFP/Johan ORDONEZ
В США спрогнозировали рекордный за 20 лет наплыв незаконных мигрантов

Ранее сообщалось о рекордном количестве незаконных мигрантов на границе США и Мексики. При этом пять тысяч детей, прибывших в Соединенные Штаты без сопровождения взрослых, находятся в ведении пограничной службы. Чтобы разгрузить переполненные учреждения, принимающие беженцев, власти задействовали конференц-центр в Далласе. В центрах HHS находятся более 15 тысяч подростков. Многие из них содержатся в ужасных условиях.

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