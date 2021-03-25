Редкий для России внедорожник выставили на продажу за 16,5 млн рублей

В Москве выставили на продажу армейский Zibar Mk2 за 16 500 000 рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте "Авто.ру".

Судя по табличкам на машине, владелец пытается выдать данный экземпляр за российский военный внедорожник "Скорпион" производства корпорации "Защита". Но он почти не отличается от израильского Zibar Mk2, который разработан компанией Ido Off-Road Center.

Редкий для России полноприводный автомобиль за схожесть прозвали "Израильским Хаммером". Модель планировалось локализовать в нашей стране. Несколько машин даже отправили на службу в СОБР "Терек". Поставки были прекращены в связи с санкциями.

Точный тираж Zibar Mk2 неизвестен. У выставленного на реализацию образца VIN-код заканчивается на 22. Пробег Zibar Mk2 2014 года выпуска составляет 18 420 км. Под капотом внедорожника располагается 409-сильный двигатель V8 объёмом 6,2 литра. Мотор работает в паре с автоматической трансмиссией.

Накануне мы рассказывали об ещё одном редком внедорожнике - ГАЗ-2330 "Тигр". За экземпляр с пробегом просят 8 200 000 рублей.

Фото: www.auto.ru