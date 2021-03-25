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25.03.2021 08:59
Рубрика: Общество

Синоптик заявил о начале метеорологической весны в Москве

Текст: Василий Кошкин
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Метеорологическая весна пришла в Москву. Об этом сообщил в своем Instagram ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Фото: iStock
Вильфанд: Аномально теплая погода ожидается в ряде регионов России

По его словам, 25 марта в Москве воздух впервые прогреется до плюс 8-10 градусов, а в Подмосковье - до 6-11 градусов тепла, что на 7 градусов выше климатической нормы.

Метеорологической весной синоптики называют погоду, когда среднесуточная температура является стабильно положительной. При этом по ночам еще возможна минусовая температура.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что взрыва весеннего тепла в центре европейской части России ждать не стоит. Согласно прогнозам, до конца марта в регионе сохранится умеренно теплая погода. Температура воздуха днем не будет опускаться ниже нуля градусов.

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