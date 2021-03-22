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22.03.2021 07:01
Рубрика: Общество

Вильфанд рассказал о погоде в регионах ЦФО до конца марта

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Взрыва весеннего тепла в центре европейской части России синоптики не прогнозируют. До конца марта в регионе сохранится умеренно теплая погода. Температура воздуха днем не будет опускаться ниже 0 градусов.

Фото: ТАСС
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"Сумасшедшей весны, взрыва тепла, пока что не предвидится. Все идет спокойно, неспешно", - рассказал ТАСС Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра РФ. До четверга в Москве температурный фон будет около нормы, а во второй половине недели превысит норму на 2 градуса. Например, 25 марта воздух в столице прогреется до +9 градусов. Но по ночам еще будет подмораживать.

"Приятной новостью может стать тот факт, что существенных осадков со вторника не ожидаем", - добавил синоптик. Метеорологическая весна в этом году наступит 25 марта. А вот апрель, согласно предварительному прогнозу, будет аномально теплым.

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