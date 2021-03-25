В Ярославле арестован управляющий отделением банка ВТБ

Кировский районный суд Ярославля заключил под стражу управляющего региональным отделением банка ВТБ Илью Гофтмана.

- Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 мая 2021 года, - сообщила официальный представитель Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Напомним, Гофтману предъявлено обвинение по двум статьям. Банкиру вменяется превышение должностных полномочий, а также незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Расследованием занимается СО УФСБ РФ по Ярославской области.