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25.03.2021 18:31
Рубрика: Происшествия

В Ярославле арестован управляющий отделением банка ВТБ

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Кировский районный суд Ярославля заключил под стражу управляющего региональным отделением банка ВТБ Илью Гофтмана.

Предприниматель Шпигель арестован по делу о взятках пензенскому губернатору

- Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 мая 2021 года, - сообщила официальный представитель Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Напомним, Гофтману предъявлено обвинение по двум статьям. Банкиру вменяется превышение должностных полномочий, а также незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Расследованием занимается СО УФСБ РФ по Ярославской области.

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