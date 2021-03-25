Обвиняемый в убийстве 11-летней девочки в Удмуртии признал вину

Обвиняемый в убийстве 11-летней девочки в Удмуртии признал свою вину. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

- По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении.

Напомним, трагедия произошла в Сарапуле вечером 22 марта. Мать девочки вернулась домой и нашла ее убитой.

Личность подозреваемого удалось установить быстро - им оказался 27-летний знакомый женщины. Его задержали, по факту происшествия возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК России "Убийство малолетнего". Позже следователи завели еще одно дело по факту бездействия должностных лиц органов системы профилактики.