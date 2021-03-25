Подравшихся в казанском цирке слоних отстранили от выступлений

В Казанском цирке решили пока не выпускать слоних Дженни и Магду после воскресного инцидента. Напомним, тогда животные подрались прямо во время представления, распугав при этом зрителей с передних рядов.

"Шоу слонов" в эти выходные пройдет без главных героинь представления. Вместо них зрителям предложат выступления пони, верблюдов, попугаев и собак.

В казанском цирке корреспонденту "РГ" рассказали, что если представление не понравится, то можно будет вернуть деньги, потраченные на билет, причем в полном объеме. Учреждение уже потеряло один миллион рублей из-за данного инцидента, поскольку в прошлое воскресенье пришлось отменять шоу.

Дрессировщица Дильноза Гулевич отмечает, что слонихи чувствуют себя хорошо. Пока с ними будут проводится только репетиции. "Никто причину такого их поведения не может объяснить, есть только предположения. Самым важным остается то, что девочки не агрессивны к людям и между собой тоже все у них налаживается".